Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Instagram
13 октября 2017, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 13 октября, пользователи социальной сети Instagram во всем мире жалуются на сбой в работе приложения.
Проблемы в функционировании программы наблюдаются сегодня также и на территории России. Об этом сообщили в сервисе Downdetector, который следит за работой популярных интернет-сайтов.
Больше всего сообщений о сбоях в Instagram поступило от пользователей из Японии и Великобритании, однако они не обошли стороной Испанию, Францию, Австрию, Германию, США, Австралию, Малайзию и Индонезию. К настоящему моменту почти все проблемы устранены.