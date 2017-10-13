Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Instagram

В пятницу, 13 октября, пользователи социальной сети Instagram во всем мире жалуются на сбой в работе приложения.

Проблемы в функционировании программы наблюдаются сегодня также и на территории России. Об этом сообщили в сервисе Downdetector, который следит за работой популярных интернет-сайтов.

Больше всего сообщений о сбоях в Instagram поступило от пользователей из Японии и Великобритании, однако они не обошли стороной Испанию, Францию, Австрию, Германию, США, Австралию, Малайзию и Индонезию. К настоящему моменту почти все проблемы устранены.