Жительница Китая обнаружила в своей стиральной машинке удава весом 50 кг

Жительница китайской провинции Гуандун заглянула в свою стиральную машинку и была шокирована.

Согласно последней информации, женщина обнаружила в барабане удава, вес которого достигал 52 кг. Как уточняет сегодня РИА "Новости", китаянка услышала подозрительный шум в стиральной машинке и решила, что она неисправна. Однако впоследствии выяснилось, что змея выбрала столь странное место для сна.

В настоящий момент удав находится в центре по по спасению и реабилитации диких животных.