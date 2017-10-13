Кисляк: Россия сможет защитить себя, несмотря на наращивание системы ПРО США

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк заявил, что Россия сможет защитить себя, несмотря на наращивание Соединенными Штатами Америки системы ПРО.

Дипломат подчеркнул, что развитие ПРО США представляет серьезную угрозу для российских систем сдерживания. Кисляк также добавил, что планы США о наращивании не стали неожиданностью для России и с самого начала было понятно, что потенциал американских систем ПВО будет угрожать российской стабильности, передает РИА "Новости".

Накануне представитель Минобороны РФ Александр Емельянов заявил, что количество противоракет США к 2022 году превысит 1 тысячу единиц.