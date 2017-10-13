Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон обвинила Россию в непрозрачности при проведении учений "Запад-2017". По словам Хатчинсон, Вашингтон пристально следил за совместными маневрами армий России и Белоруссии.

Как заявила постпред США при НАТО, у Вашингтона нет опасений по поводу возможного наращивания российского военного присутствия у границ стран НАТО после учений "Запад-2017, передает РИА Новости. "Я не могу сказать точно, но наши люди пристально следили за учениями, и у них нет опасений", — сказала Хатчисон в интервью газете Washington Post.

Хатчинсон обвинила Россию в непрозрачности при проведении учений из-за того, что в соответствии с Венскими договоренностями на маневры должны быть допущены наблюдатели, если в них участвуют более 13 тысяч военнослужащих, - передает

РИА Новости. По ее словам, в учениях "Запад-2017" принимало участие гораздо больше военнослужащих.

Стратегические учения "Запад-2017" прошли на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. За ними наблюдали 95 представителей из 50 стран. В маневрах задействовали 12,7 тысячи военнослужащих.