США создают комплексы мгновенного глобального удара

Представитель Минобороны РФ Александр Емельянов заявил на российско-китайском брифинге по ПРО о том, что США занимаются созданием перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара.

По словам Емельянова, на эти комплексы возложены задачи, аналогичные требованиям стратегических ядерных сил.

Представитель российского оборонного ведомства отметил, что Пентагон способен нанести "разоружающий" удар по объектам стратегических ядерных сил России и Китая, - сообщает РИА Новости.

Емельянов подчеркнул, что создание Пентагоном ударных комплексов мгновенного глобального удара - дополнительный фактор, подтверждающим желание США разрушить сложившийся баланс сил в мире.

Александр Емельянов заявил, система ПРО США является угрозой безопасности международной космической деятельности.