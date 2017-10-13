Минобороны РФ: около 92% территории Сирии освобождено от ИГ

Около 92% территории Сирии освобождено от боевиков "Исламского государства" (террористическая организации ИГ в России запрещена). Такие данные 12 октября привело Минобороны России.

Подробная информация в еженедельной инфографике ведомства, опубликованной сегодня в газете "Красная звезда".

По данным Минобороны, Воздушно-космические силы РФ за неделю сделали около 517 боевых вылетов, уничтожив более 1260 объектов международных террористических группировок.

В том числе беспилотные летательные аппараты сделали более 139 вылетов, обнаружив 129 объектов боевиков.

Как сообщал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков, самолеты ВКС РФ 10 октября уничтожили позиции боевиков ИГ, вторгшихся в провинцию Дейр-эз-Зор (Сирия) с западных районов Ирака. Всего в этот день было нанесено 182 удара по международным террористам.