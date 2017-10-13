Турецкие танки и бронетранспортеры вошли в Сирию

Турецкая бронетанковая группа в составе восьми танков и 50 бронетранспортеров под прикрытием 200 солдат вошли в Сирию. Турецкие военные находится в провинции Идлиб, передает телеканал NTV.

Военные объяснили, что в их задачу будет входить контроль за отвоеванной у террористов территорией. Власти Турции утверждают, что военная операция согласована на переговорах в Казахстане и проходит в координации с Россией.

Минобороны России сообщило об освобождении на сегодняшний день 92% территории Сирии от боевиков "Исламского государства", террористической организации, запрещенной на территории России. По данным Минобороны, за прошедшую неделю российские ВКС уничтожили более 1260 объектов террористов в Сирии, было совершено более 517 боевых вылетов для авиаобстрелов террористов.