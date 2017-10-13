В Китае создано лазерное оружие для борьбы с террористами
13 октября 2017, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
В Китае недавно создали уникальное лазерное оружие для борьбы с террористами.
Согласно последней информации, новинка от компании Hongfeng сможет поражать цели на расстоянии около 200 метров. Как сообщает издание Global Times, оружие способно достигать противника с очень высокой скоростью. Кроме того, оно имеет большую аккуратность попадания.
Инженер-конструктор вооружений Янь Ачжэ подчеркнул, что лазер не имеет при выстреле вспышки, а также является абсолютно беззвучным.