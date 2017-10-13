Эрдоган сообщил переговорах с Россией по покупке ЗРК С-500

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил об обсуждении с Россией покупки новейших российских зенитно-ракетных комплексов С-500. В ходе общения с журналистами после зарубежного турне Эрдоган рассказал о том, что Турция не собирается ограничиваться только покупкой С-400, а рассчитывает получить технологии для производства этого вооружения.

Турецкий президент отметил, что никаких проблем для приобретения Турцией технологий для собственного производства С-400 для Анкары нет, - передал телеканал Haberturk.

Переговоры между Анкарой и Москвой о покупке Турцией С-400 велись несколько месяцев и в результате соглашение было подписано. "На первой стадии совместное производство не предусмотрено. Надеемся, что оно начнётся со второй стадии", — заявил Эрдоган. 12 сентября Турция сделала первый взнос за С-400.

Президент Турции рассказал, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным покупку С-500.