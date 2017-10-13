Дрон запечатлел, как почтальон развозит почту по уничтоженному городу в США

Дрон запечатлел на видео, как почтальон развозит почту в почти полностью уничтоженном лесным пожаром городе в Калифорнии.

Согласно последней информации, речь идет о населенном пункте Санта Роза, который практически целиком сгорел. Фотограф Дуглас Трон при помощи дрона создал душераздирающий ролик, в котором видно, как сотрудник почты кладет письма в уцелевшие ящики, передает РИА "Новости".

В одной части города дома и автомобили выгорели почти дотла, что производит крайне гнетущее впечатление.