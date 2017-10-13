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//В мире 13+

Елизавета II сдала часть полномочий сыну

13 октября 2017, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

Елизавета II сдала часть полномочий сыну
фото: globallookpress.com

Британская королева Елизавета II приняла решение отказаться от права стать главой ежегодной церемонии 12 ноября в День Поминовения Павших Бойцов.

Королева сдала эти полномочия своему сыну Чарльзу, что очень удивило ее подданных. Оказывается, что Елизавета II поступала таким образом всего четыре раза. Впервые это случилось, когда она находилась с визитом в Гане, второй раз, когда она была в Бразилии. В третий и четвертый раз глава семьи монархов отказалась от данного права из-за беременностей, передает "7 Дней".

В пятый раз королева приняла решение занять место на балконе здания Министерства иностранных дел рядом со своим супругом – герцогом Эдинбургским, который в сентябре ушел в отставку.

 

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Автомобиль наехал на группу школьников в Башкирии

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В КНДР зафиксировано землетрясение

В КНДР зафиксировано землетрясение

В ночь с четверга на пятницу, 13 октября, сейсмологи с Дальнего Востока зафиксировали землетрясение в КНДР. Согласно последней информации специалистов, магнитуда подземных толчков достигала 2,9.

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Группа неизвестных напала на мужчину и отняла рюкзак с крупной суммой денег

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Эрдоган сообщил переговорах с Россией по покупке ЗРК С-500

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Похищенный в Приамурье ребенок найден полицией

Сотрудники полиции Приамурья нашли одиннадцатилетнего ребенка, о пропаже которого сообщалось ранее. Вечером 8 октября, как предполагалось, мальчик был похищен из села Овсянка Зейского района.

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Ученые случайно поймали сигнал из космической пустоты

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Посольство РФ в Доминикане разыскивает родственников погибшей россиянки

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Россияне завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира по ММА

Россияне завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира по ММА

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Украина сообщила об усилении контроля Турцией за заходящими в Крым судами

Украина сообщила об усилении контроля Турцией за заходящими в Крым судами

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Израиль может уже в ближайшие дни объявить о выходе из ЮНЕСКО

Израиль cобирается выйти из ЮНЕСКО вслед за США. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "дал указание МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО параллельно с Соединенными Штатами Америки". Гендиректор ООН по вопросам образования, науки и культуры Ирина Бокова выразила "глубокое сожаление в связи с решением Соединенных Штатов Америки выйти из ЮНЕСКО".

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Автодорожный арочный пролет Крымского моста поднят на высоту 35 м от уровня моря

Автодорожный арочный пролет Крымского моста поднят на высоту 35 м от уровня моря

Автодорожный арочный пролет Крымского моста, который возводят через Керченский пролив, поднят на высоту 35 метров от уровня моря. Сложнейшая морская операция по установке арки идет вторые сутки.

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Юлия Барановская вышла в свет с детьми и удивила нарядом

Юлия Барановская вышла в свет с детьми и удивила нарядом

Телеведущая Юлия Барановская вышла в свет с детьми и удивила своим нарядом. Барановская нарядилась в кинотеатр на премьеру в вязаный свитер голубого, небесного цвета, модный в этом сезоне, и прямую юбку.

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Дмитрий Хворостовский отметит юбилей в Лондоне в узком кругу родных

Знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский отметит юбилей в Лондоне в узком кругу своих родных людей. 16 октября Хворостовскому исполнится 55 лет. В Лондон из России прилетят его родители.

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