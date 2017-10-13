Елизавета II сдала часть полномочий сыну

Британская королева Елизавета II приняла решение отказаться от права стать главой ежегодной церемонии 12 ноября в День Поминовения Павших Бойцов.

Королева сдала эти полномочия своему сыну Чарльзу, что очень удивило ее подданных. Оказывается, что Елизавета II поступала таким образом всего четыре раза. Впервые это случилось, когда она находилась с визитом в Гане, второй раз, когда она была в Бразилии. В третий и четвертый раз глава семьи монархов отказалась от данного права из-за беременностей, передает "7 Дней".

В пятый раз королева приняла решение занять место на балконе здания Министерства иностранных дел рядом со своим супругом – герцогом Эдинбургским, который в сентябре ушел в отставку.