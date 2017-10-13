В Госдепартаменте заявили, что власти США готовы вернуть на место флаги, снятые с российских дипломатических объектов в Вашингтоне и Сан-Франциско.

Данную информацию предоставил чиновник ведомства, который отметил, что об этом уже сообщили в российское посольство. Якобы Госдеп готов "с радостью" вернуть флаги во владение правительства РФ, когда это будет удобно, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее российские власти продемонстрировали недовольство в связи со снятием флагов с дипобъектов в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что подобные действия американской стороны являются недружественными и направлены исключительно на подрыв отношений.