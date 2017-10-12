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Украина сообщила об усилении контроля Турцией за заходящими в Крым судами

12 октября 2017, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

Украина сообщила об усилении контроля Турцией за заходящими в Крым судами
фото: globallookpress.com

Турция запретила своим портам принимать суда, следующие из Крыма. Такое заявление сделала в четверг официальный представитель генпрокуроры Украины Лариса Сарган.

По словам пресс-секретаря украинского генпрокурора, Турция введёт усиленный контроль за судами, заходящими в порты Крыма.
Сарган сообщила, что по итогам визита генпрокурова Юрия Луценко в Анкару, торгово-промышленная палата Турции направила всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса письмо с требованием "принять меры с учётом внешней политики страны, связанной с ограничениями, наложенными на заходы судов в порты Крыма". Копию документа она опубликовала на своей странице в Facebook.

Сарган заявила о введении жёсткой системы контроля со стороны Турции, которая предусматривает право запросить у судов документы о выходе из последнего порта и записи бортового журнала.

 

 

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