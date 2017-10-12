Израиль может уже в ближайшие дни объявить о выходе из ЮНЕСКО
12 октября 2017, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]
Израиль cобирается выйти из ЮНЕСКО вслед за США. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "дал указание МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО параллельно с США".
Решение президента США Дональда Трампа о выходе из ЮНЕСКО Нетаньяху похвалил и назвал его "смелым и высокоморальным".
Израильские власти уже в ближайшие дни могут объявить о выходе страны из организации, - пишут местные СМИ.
"ЮНЕСКО превратилась в театр абсурда. Вместо того чтобы сохранять историю, ЮНЕСКО ее искажает", — сообщила пресс-служба израильского правительства.
Гендиректор ООН по вопросам образования, науки и культуры Ирина Бокова выразила "глубокое сожаление в связи с решением Соединенных Штатов Америки выйти из ЮНЕСКО".