КНДР издала политический атлас с российским Крымом

В Северной Корее издан новый политический Атлас мира, в котором полуостров Крым обозначен российским - окрашен в цвета РФ.

Посольство РФ в Северной Корее сообщило, что КНДР уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам.

"КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов (стр.233)", - сообщила дипмиссия в Facebook.