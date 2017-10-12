ПАСЕ приняла резолюцию по украинскому закону об образовании

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по новому украинскому закону об образовании. Документ принят большинством членов ПАСЕ. Парламентарии заключили, что закон нарушает баланс между государственным языком и языками национальных меньшинств Украины.

Резолюция подготовлена на основе доклада эстонского депутата Андреса Херкеля. "Парламентская ассамблея обеспокоена по поводу нового закона об образовании, принятого 5 сентября 2017 года украинской Верховной радой и подписанного 27 сентября 2017 года украинским президентом Петром Порошенко", - говорится в документе.

В ПАСЕ сделали вывод, что "новое законодательство, похоже, не обеспечивает надлежащий баланс между официальным языком и языками украинских меньшинств". По мнению парламентариев, новый закон "влечет за собой серьезное сокращение прав, ранее признававшихся за "национальными меньшинствами" в том, что касается их собственного языка обучения", - сообщает ТАСС.

Ассамблея отметила, что меньшинства, которые ранее имели право на одноязычные школы и полный цикл образования на собственном языке, теперь могут учиться на своем языке только до конца начальной школы. "Это не ведет к добрососедству", - заключено в резолюции.

Новый закон об образовании подписал президент Украины Петр Порошенко. Недовольная украинским законом об образовании Венгрия пригрозила Киеву санкциями. В Госдуме РФ назвали новый украинский закон "Об образовании" актом этноцида русских.