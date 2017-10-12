Папа Римский убежден, что конфликтом на Украине управляет дьявол

Папа Римский Франциск высказался по поводу конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

По мнению понтифика, войнами, болью и разрушениями во всем мире всегда управляет не кто иной, как дьявол. О подобном высказывании Папы Римского сегодня сообщил предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, который присутствовал на встрече со священнослужителем.

Как отмечает РИА "Новости", по словам суверена Святого Престола, в сложившихся обстоятельствах следует усердно молиться и возвещать Слово Божье.