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//В мире 13+

Мир стоит на пороге изобретения гиперзвукового оружия

12 октября 2017, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Мир стоит на пороге изобретения гиперзвукового оружия

Ведущий американский «частный мозговой центр» – RAND Corporation выпустил доклад под названием «Нераспространение гиперзвуковых технологий – помешать расползанию нового класса оружия». RAND всегда считался «мешком с умными мыслями», откуда черпают идеи любые администрации США. Поэтому на материал стоит обратить внимание.

Авторы 154-страничного исследования сначала дают определение гиперзвуковым системам вооружения как новому классу угроз, способному летать быстрее 5000 км/ч и маневрировать на этих скоростях.  Опасность таких систем, как «РЭНД», видится в резком сокращении времени для противника на принятие решения об ответных действиях.

По мнению RAND другая опасность гиперзвуковых систем состоит в их способностях прорывать любую из существующих и перспективных систем ПВО и ПРО. В том числе за счёт того, что такая система может маневрировать ниже, чем  обычно работают системы Про, но выше,  чем ПВО.

В России появление целого спектра гиперзвуковых систем на вооружении ожидается уже в 2020–2022 годах.  Американцы же ранее обещали принять на вооружение свои системы в 2020 г., затем – в 2025 г., а сейчас называется 2030 год. То есть преследуемые неприятностями американские гиперзвуковые программы сильно отстают от наших. Россия на этих скачках опережает США даже не на корпус, а намного больше. Хотя наши официальные лица предпочитают не бравировать этим, говоря, что мы находимся «на уровне ведущих держав». Но хуже для Америки то, что и Китай может если не опередить их, то идти вровень.

Видимо, поэтому большую часть своего доклада RAND посвящает нераспространению нового оружия. И даже предлагает внести трём ведущим державам (России, США и КНР) дополнения к Режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ). Он касается запрета экспорта как ракет с
дальностью более 300 км, способных к гиперзвуковому маневрированию, так и БПЛА, способных к полёту со скоростями более 5 скоростей звука. Также под запрет попадают и боевые части, способные к маневрированию, их компоненты и двигатели, позволяющие достичь таких скоростей. А также топливо и системы наведения. По сути, предлагается организовать такой междусобойчик на троих, гиперзвуковой клуб  по типу ядерного.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

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Маленькая девочка скончалась в Волгограде из-за отравления грибами

Восьмилетняя жительница Волгоградской области отравилась грибами и умерла. Несколько дней назад школьница и ее родители съели грибы, которые были самостоятельно собраны в лесу в Еланском районе.

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