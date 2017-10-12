Штурман Копылов, погибший в Сирии, будет в пятницу похоронен в Воронеже

Штурман Юрий Копылов, который погиб в Сирии, будет утром в пятницу, 13 октября, похоронен на Коминтерновском кладбище в Воронеже.

Об этом сегодня сообщил представитель областного военкомата, который отметил, что в 10 утра начнется прощание с военным в Доме офицеров в Северном микрорайоне, передает РИА "Новости".

Напомним, 10 октября при разгоне на взлет с сирийского аэродрома Хмеймим самолет Су-24 выкатился за пределы полосы и разрушился. Самолетом управляли пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов, которые не успели катапультироваться и погибли.