Польша выплатит компенсации за национализированную коммунистами собственность

Польские власти намерены возместить ущерб собственникам, недвижимость которых была экспроприирована коммунистической властью страны после Второй мировой войны. проект закона представил замминистра юстиции Патрик Яки.

Бывшие собственники должны получить 20% стоимости утраченного имущества. В рамках этого же законопроекта компенсации смогут получить и наследники граждан страны, потерявшие свои дома и участки еще до 1945 года, в частности, преследовавшимся нацистами евреям.

Общая стоимость экспроприированного в Польше имущества, по данным ассоциации бывших собственников, оценивается примерно в 15 млрд евро, погашение убытков может занять, как заявил Патрик Яки, "долгие годы".