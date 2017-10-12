СМИ: Турция стягивает танки к границе с Ираком

В четверг, 12 октября, в СМИ появилась информация о том, что танковые подразделения из разных военных частей Турции в настоящий момент стягиваются в провинцию Ширнак, которая граничит с Ираком.

Согласно последней информации, предоставленной военными источниками, танки будут находиться непосредственно на границе, а также в месте проведения совместных учений Турции и Ирака, которые начались неподалеку от КПП "Хабур" в районе Силопи в прошло месяце.

Как уточняет сегодня агентство Anadolu, бронетехника прибыла к границе в ночное время суток в целях безопасности.