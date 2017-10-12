Минобороны РФ: США развернули в Польше бронетанковую дивизию

В четверг, 12 октября, стало известно, что США развернули в Польше бронетанковую дивизию.

В Минобороны РФ уточнили, что это произошло на фоне истерии, которая сложилась в Европе из-за учений "Запад-2017". Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что на территорию Польши "по-тихому" прибыла американская бронетанковая бригада.

По его словам, несмотря на заявления США и НАТО о незначительном количестве военных, стягиваемых к российским границам, в настоящий момент развернута уже не бригада, а механизированная дивизия. Причем, как уточняет ТАСС, за два часа туда можно перебросить подготовленный личный состав с американской базы в ФРГ.