Новейшая атомная подлодка ВМС США побывала в южнокорейском порту
12 октября 2017, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]
В южнокорейском порту Чинхэ в провинции Кёнсан-Намдо побывала новейшая атомная подлодка ВМС США под названием Tucson.
Об этом сегодня сообщили в министерстве национальной обороны Республики Корея, где также отметили, что подводная лодка водоизмещением около 6 тысяч тонн зашла в порт 7 октября, а 11 октября вновь вышла в море. Цель визита в настоящий момент не уточняется, передает ТАСС.
Отметим, что в общей сложности на вооружении АПЛ Tucson четыре торпедных аппарата и двенадцать ракет Tomahawk. Экипаж подлодки состоит из 110 человек.