Новейшая атомная подлодка ВМС США побывала в южнокорейском порту

В южнокорейском порту Чинхэ в провинции Кёнсан-Намдо побывала новейшая атомная подлодка ВМС США под названием Tucson.

Об этом сегодня сообщили в министерстве национальной обороны Республики Корея, где также отметили, что подводная лодка водоизмещением около 6 тысяч тонн зашла в порт 7 октября, а 11 октября вновь вышла в море. Цель визита в настоящий момент не уточняется, передает ТАСС.

Отметим, что в общей сложности на вооружении АПЛ Tucson четыре торпедных аппарата и двенадцать ракет Tomahawk. Экипаж подлодки состоит из 110 человек.