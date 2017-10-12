Ежегодно в водопровод Швейцарии утекает 43 кг золота, выяснили эксперты
12 октября 2017, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]
Ежегодно в канализацию Швейцарии утекает до 43 килограммов чистого золота. Со сточными водами страна теряет до 1,8 миллиона долларов каждый год, заявили ученые из Федерального института водных наук и технологий.
Самое большое скопление металла находится в южном кантоне Тичино, передает Bloomberg. Для исследования отобрали 64 водные пробы с разных предприятий. Со сточными водами с предприятий вымывается приличное количество драгметалла. Кроме золота нашли и серебро — его, по оценке учёных, швейцарцы сливают в канализацию около трёх тонн в год.
Причиной этого стало изрядное количество предприятий, перерабатывающих золото на этой территории, поскольку Швейцария является огромнейшим центром по переработке золота (на заводах ежегодно производиться до 70 % всего мирового золота).