Ежегодно в водопровод Швейцарии утекает 43 кг золота, выяснили эксперты

Ежегодно в канализацию Швейцарии утекает до 43 килограммов чистого золота. Со сточными водами страна теряет до 1,8 миллиона долларов каждый год, заявили ученые из Федерального института водных наук и технологий.

Самое большое скопление металла находится в южном кантоне Тичино, передает Bloomberg. Для исследования отобрали 64 водные пробы с разных предприятий. Со сточными водами с предприятий вымывается приличное количество драгметалла. Кроме золота нашли и серебро — его, по оценке учёных, швейцарцы сливают в канализацию около трёх тонн в год.

Причиной этого стало изрядное количество предприятий, перерабатывающих золото на этой территории, поскольку Швейцария является огромнейшим центром по переработке золота (на заводах ежегодно производиться до 70 % всего мирового золота).