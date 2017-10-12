В Сирии в результате атаки беспилотника США ликвидирована 50-летняя британка Салли Джонс (Белая вдова). Несколько лет назад она приехала в арабскую республику и примкнула к запрещенному в РФ «Исламскому государству».

Джонс ликвидировали в июне на границе с Ираком. Предположительно, при авиаударе также погиб ее 12-летний сын, сообщает Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Джонс в прошлом была успешным рок-музыкантом, однако в 2013-м вышла замуж за мусульманина и приняла ислам, став вербовщицей ИГ. В 2015 году ее мужа Джунаида Хусейна убили при авиаударе. Хусейн был причастен к подготовке, как минимум, 12 терактов в Европе. После смерти мужа Салли обещала отомстить и стать первой британкой-смертницей, а также публично объявила, что возглавила группу диверсантов, которые планируют проведение серии терактов на Западе.