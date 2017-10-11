Каталонии дали срок на «прояснение ситуации» с независимостью

Карлес Пучдемон должен до 16 октября прояснить, что означает декларация независимости, подписанная региональными властями, заявил в Конгрессе депутатов председатель правительства Испании Мариано Рахой.

Такое решение премьер-министр Испании принял по итогам чрезвычайного заседания совета министров.

Испанские власти хотели бы получить от Каталонии официальное разъяснение по поводу подписанной, однако пока не вступившей в силу декларации о независимости. Была ли она все-таки объявлена или нет: ответа на этот вопрос ждет центральное правительство.

«Если будет утвердительный ответ или не будет ответа, Пучдемон должен будет приказать отменить данную декларацию независимости», цитирует Рахоя ТАСС.

На выступлении в региональном парламенте глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал отложить провозглашение независимости от Испании. По его словам, Барселоне и Мадриду требуется «много недель диалога».