Ученые узнали главный страх жителей США

Социологи США выяснили, какие страхи свойственны американцам. Результаты исследования были опубликованы на сайте Чепменского университета. В соцопросе участвовали 1207 совершеннолетних респондентов из разных штатов.

Эксперты провели опрос жителей Соединенных Штатов о 80 различных страхах по широкому кругу категорий, включая опасения по поводу правительства, окружающей среды, терроризму, здоровью, стихийным бедствиям и финансам, а также страхов по поводу публичных выступлений, пауков, высоты, призраков и многого другого.

Выяснилось, что американцев сильнее всего пугает коррупция и последствия возможной реформы здравоохранения — об этом заявили 74% и 55% опрошенных соответственно.

Третье и четвертое места рейтинга занимают страхи американцев, связанные с водой. 53% участников опроса отметили, что боятся загрязнения океана, рек и озер. И 50% заявили, что опасаются загрязнения питьевой воды.

Почти половина всех американцев (48 процентов) опасаются, что Северная Корея использует ядерное оружие. Перспектива ядерного кризиса привела к тому, что 31% боятся или очень боятся этого. 48% боятся стать жертвой терроризма, а 44% опасаются террористического нападения в целом.