Трамп угрожает NBC отнять лицензию после сообщения про ядерный арсенал

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение телеканала NBC о планах многократно увеличить ядерный арсенал США и пригрозил телеканалам сложностями с продлением их лицензий за публикацию ложных сообщений.

«Со всеми этими фейковыми новостями на NBC, когда уже можно будет отнять у них лицензию? Плохо для страны!» — написал Трамп в своем твиттере.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на три источника сообщил, что на встрече с высокопоставленными представителями структур национальной безопасности 20 июля президент США заявил о желании увеличить ядерный арсенал США в 10 раз.