Трамп планирует в десять раз увеличить ядерный арсенал США
11 октября 2017, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что намерен в десять раз увеличить ядерный арсенал своей страны.
Данное заявление президент США сделал минувшим летом в рамках встречи с мировыми лидерами. В ходе обсуждения Трамп уточнил, что хочет получить не только больше ядерного оружия, но и дополнительное количество военной техники, передает "Фонтанка".
Согласно некоторой информации, советники американского лидера и госсекретарь Штатов Рекс Тиллерсон были невероятно удивлены подобным высказыванием.