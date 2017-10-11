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Трамп планирует в десять раз увеличить ядерный арсенал США

11 октября 2017, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп планирует в десять раз увеличить ядерный арсенал США
фото: globallookpress.com

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что намерен в десять раз увеличить ядерный арсенал своей страны.

Данное заявление президент США сделал минувшим летом в рамках встречи с мировыми лидерами. В ходе обсуждения Трамп уточнил, что хочет получить не только больше ядерного оружия, но и дополнительное количество военной техники, передает "Фонтанка".

Согласно некоторой информации, советники американского лидера и госсекретарь Штатов Рекс Тиллерсон были невероятно удивлены подобным высказыванием.

 

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РФ направила 930 тонн гуманитарной помощи на Кубу

В среду из порта Новороссийска вышло судно с гуманитарным грузом для Кубы. В пресс-службе МЧС России отметили, что вес второй партии грузов для страны, пострадавшей от урагана, достигает 650 тонн.

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Рождение сына изменило отношение Собчак к детям

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Крымчанам заплатят за отказ взять ребенка в детсад

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В одном из микрорайонов Читы закрыли единственное почтовое отделение

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Житель Екатеринбурга сообщил, что встретил в своем туалете странное животное

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В России больше не будет «жилья экономического класса»

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Саакашвили хочет, чтобы Порошенко выполнил четыре главных требования украинцев

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили хочет, чтобы президент Украины Петр Порошенко выполнил четыре ключевых, по его мнению, требования народа страны.

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Правительство отказалось повышать тарифы в Крыму

Правительство России отказалось от идеи резкого роста энерготарифов для потребителей Крыма и растянуло этот процесс до 2020 года, что потребует дополнительных расходов федерального бюджета в размере 14 миллиардов рублей за три года.

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