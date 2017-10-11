Трамп планирует в десять раз увеличить ядерный арсенал США

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что намерен в десять раз увеличить ядерный арсенал своей страны.

Данное заявление президент США сделал минувшим летом в рамках встречи с мировыми лидерами. В ходе обсуждения Трамп уточнил, что хочет получить не только больше ядерного оружия, но и дополнительное количество военной техники, передает "Фонтанка".

Согласно некоторой информации, советники американского лидера и госсекретарь Штатов Рекс Тиллерсон были невероятно удивлены подобным высказыванием.