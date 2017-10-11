РФ направила 930 тонн гуманитарной помощи на Кубу

В среду, 11 октября, из порта Новороссийска вышло судно с гуманитарным грузом для Кубы.

В пресс-службе МЧС России отметили сегодня, что вес второй партии грузов для страны, пострадавшей от разрушительного урагана "Ирма", достигает 650 тонн. Отмечается, что судно отправилось в путь в 14.00.

Напомним, что первая партия весом 280 тонн была отправлена на Кубу 8 октября. Россия доставила жителям республики необходимые лекарственные препараты, а также строительные материалы, передает РИА "Новости".