Медики вскрыли мозг мужчины, открывшего стрельбу в Лас-Вегасе
11 октября 2017, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]
Медики вскрыли мозг 64-летнего Стивена Пэддока, который 1 октября расстрелял посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе.
Врачи решили тщательно изучить центральный отдел нервной системы человека после того, как брат стрелка предположил, что у мужчины была опухоль в голове. Как сообщает издание The New York Post, ссылаясь на слова шерифа округа Кларк Джо Ломбардо, никаких новообразований в мозге Пэддока обнаружено не было.
Сотрудник полиции также подчеркнул, что точную причину расстрела людей, вероятно, так никогда и не удастся выяснить.