Медики вскрыли мозг мужчины, открывшего стрельбу в Лас-Вегасе

Медики вскрыли мозг 64-летнего Стивена Пэддока, который 1 октября расстрелял посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе.

Врачи решили тщательно изучить центральный отдел нервной системы человека после того, как брат стрелка предположил, что у мужчины была опухоль в голове. Как сообщает издание The New York Post, ссылаясь на слова шерифа округа Кларк Джо Ломбардо, никаких новообразований в мозге Пэддока обнаружено не было.

Сотрудник полиции также подчеркнул, что точную причину расстрела людей, вероятно, так никогда и не удастся выяснить.