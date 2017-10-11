Саакашвили хочет, чтобы Порошенко выполнил четыре главных требования украинцев

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили хочет, чтобы президент Украины Петр Порошенко выполнил четыре ключевых, по его мнению, требования народа страны.

Политик подчеркнул, что украинские власти должны бороться с коррупцией, выполнять обещания о продаже бизнеса, принять новое избирательное законодательство, а также снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, уточняет РИА "Новости".

Ранее Михаил Саакашвили отмечал, что Украина в настоящий момент находится буквально на грани "социально-экономической пропасти". Он полагает, что если власти не изменят свою позицию по ряду важных вопросов, страну ожидает "неконтролируемый взрыв".