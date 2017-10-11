Порошенко отверг заявление чешского президента о потерянном для Украины Крыме

Петр Порошенко прокомментировал заявление президента Чехии, назвавшего потерю Крыма Украиной завершенным делом.

Свою позицию относительно слов Милоша Земана украинский лидер обозначил в ходе выступления на заседании ПАСЕ. По словам Порошенко, он «решительно отвергает» заявления, подобные тому, что сделал Земан. Как сообщает «Украинская правда», Порошенко отметил, что трибуна ПАСЕ была создана не для призывов торговать территориями.

Напомним, президент Чехии считает, что Россия могла бы компенсировать Киеву потерю полуострова деньгами или ресурсами. Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что заявление Земана раскритиковал чешский премьер-министр Богуслав Соботка.