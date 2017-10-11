Япония и США проводят совместные военно-морские учения

В районе японской префектуры Окинава в настоящий момент проходят совместные военно-морские учения Соединенных Штатов Америки и Японии, в которых принимает участие авианосец американских ВМС Ronald Reagan.

Командование японских морских Сил самообороны сообщает, что целью данных мероприятий является улучшение стратегической подготовки военных, а также укрепление тактического взаимодействия с ВМС США. Как уточняет в среду ТАСС, учения начались 7 октября.

После окончания маневров авианосная ударная группа американских ВМС отправится в Японское море, где 20 октября начнутся совместные учения США и Южной Кореи.