Япония и США проводят совместные военно-морские учения
11 октября 2017, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
В районе японской префектуры Окинава в настоящий момент проходят совместные военно-морские учения Соединенных Штатов Америки и Японии, в которых принимает участие авианосец американских ВМС Ronald Reagan.
Командование японских морских Сил самообороны сообщает, что целью данных мероприятий является улучшение стратегической подготовки военных, а также укрепление тактического взаимодействия с ВМС США. Как уточняет в среду ТАСС, учения начались 7 октября.
После окончания маневров авианосная ударная группа американских ВМС отправится в Японское море, где 20 октября начнутся совместные учения США и Южной Кореи.