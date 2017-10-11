Путин получил щенка алабая в подарок от президента Туркмении

Президент России Владимир Путин получил от главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова нестандартный подарок на день рождения.

Глава государства стал хозяином щенка алабая по кличке Верный. Туркменский лидер в начале беседы сообщил, что хочет начать встречу с приятной миссии и подчеркнул, что недавно у Путина был день ангела. Затем в зал внесли переноску с пушистым питомцем. Президент РФ с радостью принял подарок, обнял щенка, а затем пожал руку политику.

Гурбангулы Бердымухамедов пожелал своему российскому коллеге успехов и крепкого здоровья, передает РИА "Новости".