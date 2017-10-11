Жены Дональда Трампа «развязали войну» за титул первой леди

Америка запасается попкорном и с интересом наблюдает за очередной мыльной оперой, которая назревает в стенах Белого дома. Две жены Дональда Трампа – бывшая и нынешняя – ввязались в словесную баталию. Диалог Мелания и Ивана Трамп ведут через СМИ и пресс-агентов, но суть его сводится к обычной перепалке двух женщин, сцепившихся из-за мужчины: «Не трожь его, он только мой!» А все потому, что первая супруга президента США Ивана намекнула в телеинтервью на свои особые близкие отношения с Дональдом. Мелания в ответ вскипела и назвала бывшую жену своего мужа особой, «пытающейся привлечь к себе внимание».

Ивана в эти дни раздает интервью направо и налево: бывшая супруга президента выпустила автобиографическую книгу «Воспитывая Трампов» («Raising Trump»), в которой поведала скандальные подробности своего брака с миллиардером, напомнила горькую историю их развода. Ивана сообщила, что, хотя они с Дональдом и расстались врагами, со временем им удалось наладить дружеские и даже очень теплые отношения. По словам первой супруги миллиардера, они по-прежнему очень близки и разговаривают по телефону как минимум раз в две недели.

- У меня даже есть его прямой номер в Белом доме, - призналась Ивана. – Но я не хочу его использовать, потому что там Мелания. Не хочу, чтобы Мелания начала его ревновать или что-то в этом роде, потому что я же его первая жена. Я его «первая леди». Конечно, это была шутка, но нынешняя супруга Трампа, похоже, восприняла ее слишком серьезно. Уже через несколько часов после интервью Иваны пресс-секретарь супруги президента США Стефани Гришемразослала во все американские СМИ заявление – ответ Мелании. В пресс-релизе подчеркивается, что нынешняя миссис Трамп собирается использовать свой статус первой леди для благотворительности, а не для того, чтобы продавать мемуары.

Публичный конфликт жен Трампа моментально вызвал шквал комментариев в соцсетях. Самым цитируемым оказался пост в Твиттере продюсера Энди Коэна, создателя популярного телешоу «Настоящие домохозяйки» - реалити-сериала о женах богачей, ведущих гламурный образ жизни и постоянно строящих друг другу козни.

- Даже у меня нет слов, - написал Коэн, - Это действительно происходит. Жены развязали войну.