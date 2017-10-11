Трех гражданок Китая не выпускают из Южной Кореи после пластики на лице

Три гражданки Китая застряли в аэропорту Южной Кореи после того, как сделали в стране пластические операции на лице.

Девушкам заявили, что их фотографии в паспортах не соответствуют действительности. Согласно последней информации, в настоящий момент у уроженок Китая забинтованы головы, а их щеки и глаза сильно опухли. Как уточняет издание Daily Mirror, будущих обладательниц идеальных черт лица остановили на паспортном контроле и отказались выпускать из страны.

В настоящий момент не уточняется, смогли ли китаянки попасть домой. Известно, что отеки после некоторых операций на лице, пропадают лишь через пару недель.