Герцогиня Кэтрин впервые вышла в свет после объявления о третьей беременности

Супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кэтрин впервые появилась на публике после объявления о третьей беременности.

Фотографы запечатлели женщину во время приема в Букингемском дворце, где представители королевской семьи встретились с работниками сферы психического здоровья. Как уточняет StarHit, на герцогине Кейт было длинное голубое платье, деликатно декорированное кружевом. В руках у будущей многодетной матери был черный клатч, а на ногах – черные лодочки.

Супруга принца Уильяма выглядела цветущей и здоровой, несмотря на сообщения о ее плохом самочувствии. На некоторых кадрах заметно, что фигура женщины уже немного изменилась.