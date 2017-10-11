Названа дата первых космических похорон

Первые в истории человечества космические похороны состоятся в ноябре. Об этом сообщила британская компания, занимающаяся организацией траурных церемоний.

Фирма за плату в размере 795 фунтов стерлингов обязуется отправить урну с прахом умершего в стратосферу, где останки будут рассеяны. Как показали ранее проведенные эксперименты с животными, часть праха при проведении таких похорон улетает в космическое пространство.

Процесс отправки урны планируется записывать на видео, чтобы у родственников оставалась память о церемонии. Авторы проекта отметили, что новая услуга вызвала интерес у жителей Великобритании, пишет «Территория новостей».