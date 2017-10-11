В МИД России сообщили о приближении группы ВМС США к Северной Корее

В Министерстве иностранных дел России высказались о приближении группы ВМС США к Корейскому полуострову.

По мнению главы департамента Северной Америки МИД РФ Георгия Борисенко, это создает риски провокаций. Он добавил, что ситуация является очень опасной и всерьез тревожит ведомство, поскольку Россия граничит с Северной Кореей, передает РИА "Новости".

Борисенко добавил, что российская сторона не раз призывала США решить данную проблему при помощи политико-дипломатических средств, чтобы избежать "катастрофического развития".