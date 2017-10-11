Знаменитая российская певица Надежда Бабкина попала в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Согласно последней информации, в черном списке известная артистка оказалась из-за посещения Крыма. На сайте уточняется, что Бабкина сознательно нарушила "государственную границу Украины", чтобы проникнуть на полуостров.

Более того, как отмечает в среду, 11 октября, РИА "Новости", певица якобы принимала участие в пропагандистских мероприятиях, которые были направлены на легализацию аннексии Крыма. Также Надежда Бабкина обвиняется в открытой поддержке "российской агрессии".