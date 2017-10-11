СМИ узнали причину гибели Су-24 в Сирии

В СМИ появилась информация о том, что послужило причиной аварии Су-24 в Сирии, закончившейся разрушением фронтового бомбардировщика и гибелью экипажа.

Материал на данную тему опубликовал «Коммерсант». В статье, размещенной на сайте газеты, говорится о том, что системы разбившегося самолета не были переведены во взлетное положение. Как рассказал источник издания, это могло произойти из-за ошибки пилотов или вследствие технической неисправности.

Напомним, инцидент на российской авиабазе Хмеймим в Сирии произошел в минувший вторник. В результате случившегося погибли военнослужащие Балтийского флота.