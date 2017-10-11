Подозреваемая в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына "отрабатывала" нападение на другом человеке.

Согласно последней информации, "тренировка" прошла за два дня до трагической смерти Ким Чен Нама. Как уточняет сегодня портал "Вести", камеры видеонаблюдения в аэропорту Куала-Лумпура зафиксировали, как уроженка Вьетнама Зоан Тхи Хыонг подошла к незнакомому мужчине сзади и втерла ему в лицо какое-то вещество.

Напомним, что впоследствии таким же способом в этом терминале был убит брат главы Северной Кореи.