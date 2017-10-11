Штаб АТО объяснил задержание украинского военнослужащего на границе с Россией

На Украине объяснили инцидент с задержанием военнослужащего ВСУ на границе с Россией.

Об этом происшествии «Аргументы недели» писали накануне. Российские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, который пытался незаконно пересечь границу РФ на Луганском направлении.

Комментарий по поводу случившегося дал на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе). В сообщении говорится, что украинский военный, задержанный на границе, самовольно покинул свою часть 6 октября. В настоящее время по данному факту проводится расследование.