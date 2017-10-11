Власти Испании отказались признать независимость Каталонии

Испанское правительство не признает независимость Каталонии, объявившей о выходе из состава страны. Об этом заявила заместитель главы кабинета министров Испании.

Сорайя Саэнс де Сантамария отметила, что результаты проведенного в автономии референдума незаконны. Вице-премьер добавила, что руководство Каталонии своими действиями дестабилизировало ситуацию в регионе, передает агентство EFE.

Данное заявление стало ответом на подписание властями Каталонии декларации о независимости, за которую высказались участники плебисцита, состоявшегося в испанской автономии 1 октября. При этом президент Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон призвал приостановить провозглашение независимости.