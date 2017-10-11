Премьер-министр Чехии раскритиковал заявление Земана о Крыме
11 октября 2017, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]
Глава правительства Чехии Богуслав Соботка подверг критике заявление президента этой страны, касающееся российского Крыма.
Соботка разместил в своем микроблоге в Twitter запись, в которой отметил, что слова Милоша Земана противоречат внешнеполитическому курсу Праги. Премьер-министр добавил, что президента никто не уполномочивал делать подобные заявления.
Ранее Милош Земан, выступая в ПАСЕ, назвал потерю Крыма Украиной завершенным делом. Земан предложил Москве выплатить Киеву компенсацию за вошедший в состав России полуостров. В Верховной Раде чешского президента после этих слов обвинили в цинизме.