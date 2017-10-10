Полиция использовала слезоточивый газ на демонстрации профсоюзов в Париже

Около 400 тыс. человек приняли участие во вторник в акциях протеста против реформы трудового кодекса во Франции. Об этом заявили во Всеобщей конфедерации труда (ВКТ). Не работают школы и детские сады, бастуют врачи.

Демонстранты возмущены тем, что количество рабочих мест постоянно сокращают, пособия урезают, а зарплаты не повышают. В общей сложности, утверждают в профсоюзе, на территории республики было организовано около 130 демонстраций различного масштаба.

В Париже манифестация, состоявшаяся во второй половине дня, вначале проходила мирно. Но потом к шествию присоединились агрессивно настроенные молодые люди в черных одеждах. Они стали бить витрины магазинов, бросать дымовые шашки. Через полтора часа после начала шествия полиция для разгона людей применила слезоточивый газ.