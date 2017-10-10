В Госдуме прокомментировали предложение президента Чехии по Крыму

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал предложение президента Чехии Милоша Земана о компенсации России Украине за Крым.

Выступая во вторник в ПАСЕ, чешский президент заявил, что Россия и Украина могли бы договориться по Крыму о компенсации "в финансовой форме или нефтью и газом". Как заявил Слуцкий, "Россия ничего никому платить не будет", - сообщает ТАСС.

Депутат напомнил Милошу Земану, что воссоединение Крыма с Россией произошло на основе прямого волеизъявления крымского народа.

"Крым - это не предмет торга или сделки", - подчеркнул Слуцкий. "Заявление президента Чехии Милоша Земана, признавшего, по сути, присоединение Крыма к России свершившимся фактом, можно только приветствовать. Но его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает никакой критики", - отметил Слуцкий.