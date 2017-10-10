Трамп высказался о возможном начале третьей мировой войны

Президент США Дональд Трамп ответил на заявление сенатора Боба Крокера о том, что он может привести Соединенные Штаты к третьей мировой войне. По мнению американского лидера, последние 25 лет Штаты шли по неправильному пути, а сейчас - на правильном.

"Трамп беспокоит меня. Он должен беспокоить каждого, кто переживает за нашу страну", — сказал американский сенатор в интервью газете The New York Times. По мнению Кокера, Трамп рассматривает свою деятельность, словно это реалити-шоу, и его поведение в отношении других стран может привести США на путь к третьей мировой войне, - передает RT.

"Мы были на неправильном пути. Если вы взглянете на последние 25 лет, на результаты правления предыдущих администраций, то увидите, что мы были на пути к большим проблемам, проблемам, которые ранее мир не видел. Мы сейчас на правильном пути", — заявил президент США Дональд Трамп.