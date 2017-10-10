Сомнолог предположил, почему Эрдоган уснул во время речи Порошенко

Сомнолог предположил, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уснул во время речи президента Украины Петра Порошенко на их совместной пресс-конференции по итогам заседания Стратегического совета высокого уровня Украина — Турция.

Доктор биологических наук, председатель секции сомнологии Физиологического общества им. И. П. Павлова Владимир Ковальзон заявил, что у политических лидеров часто появляются проблемы со сном. Политикам части приходится совершать трансконтинентальные перелеты.

Ученые полагают, что не только политики, но и любой человек должен высыпаться. Рецепта, чтобы обмануть или обойти потребность организма в сне, нет. Главе государства необходим качественный сон, так как для всех важно, чтобы голова у главы государства работала хорошо.

Российский сомнолог предположил, что Эрдоган переутомляется и недосыпает, или просто заскучал в ходе выступления украинского коллеги. Порошенко даже постучал по столу, когда сидевший рядом Эрдоган задремал.

НСН цитирует сомнолога Владимира Ковальзона: "Только высыпаться. У каждого человека своя квота. Мы спим циклами полуторачасовыми, большинству людей пять циклов требуется. Это около восьми часов. Но есть люди, которым пяти циклов мало, а есть такие, которые за четыре цикла высыпаются". "Человек должен сам выяснить свою квоту, сколько ему нужно, чтобы выспаться, и выдерживать ее", - подчеркнул ученый.